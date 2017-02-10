عواصم (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» أن «أبو هاني المصري» القيادي في تنظيم «القاعدة» قتل في غارتين جويتين دقيقتين في سوريا. واستأنف مقاتلو المعارضة السورية وبدعم من تركيا هجوما كبيرا داخل مدينة الباب في ريف حلب الشرقي التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» أمس، واشتبكوا لأول مرة مع قوات النظام والمسلحين الموالين له غرب الباب، بينما قتل 5 جنود أتراك وأصيب 10 آخرين باشتباكات مع التنظيم خلال عمليات انتزاع السيطرة على بلدة الباب.

وقال المتحدث باسم «البنتاجون» جيف ديفيس في بيان أمس الأول، إن غارتين تم تنفيذهما بالقرب من إدلب في 3 و 4 فبراير أسفرتا عن مقتل 11 من عناصر تنظيم «القاعدة» بشكل إجمالي.

وأوضح أن «المصري تجمعه علاقات بقادة تنظيم القاعدة من بينهم أيمن الظواهري وزعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن». وأشرف المصري على إنشاء وتشغيل معسكرات تدريب عدة لـ«القاعدة» في أفغانستان خلال الثمانينات والتسعينات، كما أنه واحد من مؤسسي جماعة «الجهاد الإسلامي» المصرية، وهي أول جماعة متشددة استخدمت الانتحاريين في شن هجمات إرهابية، بحسب ديفيس.

وقال ديفيس إن الغارة التي تم تنفيذها في 3 فبراير قتلت 10 إرهابيين في مبنى تستخدمه «القاعدة» للاجتماعات. وأضاف «تلك الضربات تعطل قدرة القاعدة على التخطيط لتنفيذ هجمات خارجية، تستهدف الولايات المتحدة ومصالحنا في جميع أنحاء العالم».