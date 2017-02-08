بن دغر يشدد على دور الجامعات في محاربة الإرهاب

عدن (الاتحاد)

شدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر على أهمية قيام الجامعات اليمنية بدورها في التوعية والإرشاد لمحاربة الإرهاب والتطرف وإعداد البحوث والدراسات التي من شأنها تخدم المواطن والمجتمع، منوهاً إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة لمستقبل اليمن وأبنائه الطلاب.

وأكد خلال لقائه برئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور، اهتمام الحكومة بالمؤسسات التعليمية وإعادة إعمار الكليات التي تعرضت لأضرار الحرب، موجها بإعادة ترميم وبناء وصيانة كليات ومؤسسات جامعة عدن التي تعرضت للدمار إثر الحرب التي شنتها المليشيا الانقلابية أثناء دخولها مدينة عدن.

كما وجه وزارة المالية باعتماد 300 مليون ريال لإعادة صيانة وترميم مباني الكليات والمختبرات وقاعات الجامعة واستكمال عملية الترميم والصيانة والتأهيل التي تساهم بعودة الحياه الجامعية إلى طبيعتها، مشددا على ضرورة تطوير التعليم في اليمن وتأهيل الجامعات وإقامة الدورات والندوات التعليمية والثقافية وتفعيل الشراكة والتوأمة بين الجامعات اليمنية والجامعات العربية والدولية الأخرى.

في لقاء منفصل مع محافظ أرخبيل سقطرى اللواء سالم السقطري أكد رئيس الوزراء اليمني اهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية للخدمات التي تمس حاجة المواطن والنهوض بها إلى مستوى أفضل في مختلف المحافظات. وثمن بن دغر جهود السلطة المحلية في سقطرى ومتابعتها الخدمات الأساسية التي تهم المواطن في المحافظة والذي عانى طويلاً من قلة الخدمات في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس اليمني خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة أرخبيل سقطرى تقضي بتطوير التنمية للمحافظة والنهوض بها اقتصادياً وخدمياً لتواكب باقي محافظات الجمهورية الأخرى.