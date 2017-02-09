أربعاء الفنون: الزينة تستعيد ذكريات الأجيال

إيمان محمد (أبوظبي)
افتتح برنامج «أربعاء الفنون» الحواري المصاحب لـ «معرض421» الموسم الحالي بجلسة ناقشت، أمس الأول، الأربعاء 8 فبراير، أحدث معارض «لئلا ننسى» الذي يستضيفه المعرض، تحت عنوان «زينة إماراتية: ملموسة وغير ملموسة».
وقدمت د.ميشيل بامبلينج، المدير الفني للمعرض، نظرة معمقة عن فكرة المعرض الذي يجمع بين التراث الملموس وغير الملموس الذي جمعت مقتنياته من بيوت الإماراتيين، وأشارت إلى شعار المعرض الذي يرمز إلى ذلك، عبر صورة لبرقع والذي يمثل التراث الملموس، ورسم تخطيطي ليديْن تصنعان البرقع مدمجة على الصورة في رمزية للمهارات غير الملموسة التي يتطلبها هذا العمل.
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في إشارة إلى التحديات التي واجهها فريق العمل للإعداد لمعرض العام الماضي عن صور العائلات الإماراتية.
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أما عن مقتنيات د.أحمد الخوري، والتي تمثل في غالبيتها سيوفا وخناجر وبنادق من حقب زمنية مختلفة، فأوضحت بامبلينج: «لم نكن نفكر في الأسلحة لكننا اكتشفنا أنها تمثل زينة رجالية مهمة بما تحويه من نقوش وزخارف ورمزيتها للانتماء والفخر».
من جانبه، تحدث سعيد السويدي، الخبير بالبحوث في الأرشيف الوطني، عن الحلي الموروثة في عائلته والمعروضة في المعرض، منها عقد ذهبي يعود إلى جدة جدته التي توفيت في رحلة إلى الحج ودفنت هناك، فبقي العقد الذكرى الوحيدة منها، وهناك أيضا برقع عمره نحو 90 عاما لجدته مزين بقطعة من الذهب، وبرقع آخر يغطي الوجه كاملا بدأت ترتديه جدته بعد وفاة زوجها، واعتبر السويدي تجربة الإعداد للمعرض مهمة بالنسبة له كون عمله في الأرشيف الوطني يتعلق بالوثائق والكتب وليس المواد التراثية.