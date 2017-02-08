مركبات ذاتية القيادة بين فرنسا وألمانيا

برلين (أ ف ب)

أعلنت فرنسا وألمانيا عن إقامة منطقة مخصصة لإجراء اختبارات بين البلدين لتسيير سيارات ذاتية القيادة متصلة بشبكة الإنترنت بحلول نهاية الشهر المقبل.

وعلى مسار يمتد على حوالى 70 كيلومترا يربط مدينتي ميتز في شرق فرنسا وميرتسيغ في غرب ألمانيا، يسعى البلدان خصوصا إلى إجراء اختبار للاتصال بين السيارات بوساطة تقنية الجيل الخامس (5 جي) وتجاوز المركبات وأنظمة الكبح المؤتمتة فضلا ًعن اتصالات الطوارئ التلقائية العابرة للحدود، بحسب بيان مشترك.

وأشار وزير النقل الألماني الكسندر دوبرينت الذي التقى في برلين نظيره الفرنسي الان فيداليس إلى أن أنظمة القيادة الآلية والمتصلة بالإنترنت يجب ألا تكون محدودة في داخل الدول بل يجب أن تعمل في كل مكان.

وأضاف «من خلال التعاون بين أكبر بلدين في مجال صناعة السيارات في أوروبا، نريد وضع معايير لهذه التكنولوجيا الرئيسية».