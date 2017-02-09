120 فارسة وفارساً في «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك»

أبوظبي ( وام )

تنطلق يوم 24 فبراير الجاري النسخة الرابعة من «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك» الدولية لقفز الحواجز 2017، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

تقام البطولة على يومين بنادي أبوظبي للفروسية، باهتمام ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الفروسية ونادي أبوظبي للفروسية وبرعاية من إسطبلات الشراع.

وتشهد النسخة مشاركة أكثر من 120 فارسة وفارساً من أبرز الأسماء في رياضة الفروسية في 20 دولة، لاستعراض مهاراتهم والتنافس في الفوز بمختلف فئات البطولة، التي تتضمن منافسات الفرسان والفارسات من الصغار والشباب، ومنافسات الفارسات المحترفات، ومنافسات الخيول الصغيرة.

تعد «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز» امتداداً لما تشتهر به الدولة من تاريخ عريق في مجال رياضة الفروسية، حيث نشأت فيها أفضل سلالات الخيول العربية الأصيلة حتى اليوم، وتحظى الخيول العربية الأصيلة بمكانة رائدة دولياً عبر السنين، بفضل خصائصها وسماتها المميزة، من براعة وقوة، ما ساهم في زيادة الإقبال عليها.