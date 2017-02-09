«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» ينظم دورة لمدربي الكاراتيه

عماد النمر (الشارقة)

انطلقت أول أمس الدورة التدريبية الأولى لمدربي الكاراتيه، التي ينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بمشاركة 60 مدرباً للكاراتيه من أندية الإمارة الباسمة كافة وتختتم غداً، ويحاضر في الدورة نخبة من خبراء اللعبة على مستوى العالم، وهم منصور صالح السلطان عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي والآسيوي والعربي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الكويتي، وسيف النصر مصطفى مدرب المنتخب المصري للكاراتيه، والدكتور رضا يوسف خبير الكاراتيه، وحميد شامس عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، والمدرب محمد بهرامي الحاصل على الحزام الأسود 8 دان، والمدرب الياباني آبي كيجو الحاصل على الحزام الأسود 9 دان، واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية في فنون الكاتا والكوميتيه والكيهون، إضافة إلى محاضرات للحكام عن القوانين الدولية وآخر التعديلات التي أدخلت على اللوائح المنظمة، وورش عمل وعروض تايكواندو من قبل الفريق البارالمبي لنادي الثقة للمعاقين بالشارقة.

وأكد عبدالعزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن هناك خطة طموحة لنشر لعبة الكاراتيه وتوسيع قاعدة اللاعبين الممارسين لها في مختلف أندية الإمارة الباسمة، موضحاً أن الهدف الأول للنادي هو الوصول إلى 1000 لاعب مواطن في لعبة الكاراتيه، من خلال 15 مركزاً ونادياً للكاراتيه في الشارقة بنهاية العام المقبل، وقال: «إننا بدأنا فعلياً تحقيق هذا الهدف من خلال إنشاء خمسة مراكز كاراتيه في مناطق عدة، واستقطبنا مئات من اللاعبين المواطنين، وخضنا منافسات محلية وخارجية، وحققنا إنجازات، وحصدنا العديد من البطولات في رياضات الكاراتيه والجودو والتايكواندو والجوجيتسو».

وأوضح أيوب لشكري أن الهدف من هذه الدورة هو توحيد مفاهيم الكاراتيه الحديثة، والارتقاء بمستوى المدربين في الدولة، وقال: «إن الدورة تمثل تجسيداً حقيقياً لنهج وسياسة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، في كيفية العمل الجاد من أجل الارتقاء وتطوير كل مفاصل وحلقات لعبة الكاراتيه في الإمارات»، مقدماً الشكر إلى كوكبة الخبراء المحاضرين، متمنياً أن تكون الدورة مصدر فائدة للجميع، خصوصاً ما يتعلق بجديد التدريب والتحكيم في الكاراتيه، وأوضح أن جميع مدربي الكاراتيه في أندية إمارة الشارقة يشاركون في هذه الدورة التدريبية من أجل الوصول إلى نهج واحد في تدريب لعبة الكاراتيه بالأندية.