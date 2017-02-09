208 لاعبين يدشنون بطولة «الشارقة المفتوحة» للجو جيتسو

عماد النمر (الشارقة)

تفتتح ظهر اليوم بطولة «الشارقة المفتوحة للجو جيتسو» في نسختها الثالثة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بصالة نادي الشارقة الرياضي الثقافي بمشاركة 642 لاعبا ولاعبة في الأوزان كافة من 31 دولة يتنافسون اليوم وغدا، وسوف تخصص منافسات اليوم لنزالات من دون بدلة التي يشارك فيها 208 لاعبين من 31 دولة حول العالم، تتصدرهم البرازيل وروسيا، وينقسم اللاعبون حسب الأحزمة الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود.

فيما يشارك في اليوم الثاني من منافسات بطولة الشارقة المفتوحة للجو جيتسو المخصص لمنافسات فئة «البدلة» وتبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحاً 388 لاعبا و46 لاعبة من 45 دولة حول العالم، وذلك لفئات الناشئين والناشئات فوق 17 سنة وفئة الكبار من 18 سنة فما فوق.

وقال يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو إن بطولة الشارقة أصبحت إحدى أهم البطولات التي تقام بالدولة، وأصبح لها مكانة جيدة في خريطة اللعبة، ونحن نتابع الانتشار الواسع لرياضية الجو جيتسو في الشارقة بشكل خاص، حيث نجد اهتماما كبيرا من المستويات كافة، وكذلك تعاون مجلس الشارقة الرياضي وأندية الإمارة الباسمة، في دعم اللعبة واللاعبين الممارسين لها، وأوضح أن كل عوامل النجاح متوفرة في بطولة الشارقة، من حيث استمرارها للعام الثالث على التوالي، إضافة لمشاركة نخبة كبيرة من اللاعبين أبطال اللعبة أصحاب المستويات العالية، وكذلك الشعبية الجماهيرية التي نالتها البطولة في نسختيها السابقتين، وهذا كله يدل على استمرار النجاح والتألق لهذه البطولة التي يزداد أعداد المشاركين فيها عاما بعد عام.

وأكد أن منافسات اليوم سوف تشهد إثارة كبيرة، حيث يشارك عدد كبير من أبطال اللعبة سواء من الإمارات أو البرازيل، وكذلك بقية الجنسيات المشاركة، وهذا يدل على ارتفاع المستوى الفني للبطولة، وندعو الجماهير والعائلات للتواجد بصالة الشارقة من أجل الاستمتاع بأبطال اللعبة ومعايشة الإثارة ومشاهدة الأبطال ومؤازرتهم.