7 جهات تشارك في الرابط الحكومي للخدمات الذكية

أبوظبي (وام)

بلغ عدد الجهات التي قامت بالمشاركة في مشروع الرابط الحكومي للخدمات 7 جهات، ما يعكس استمرار التطور في تنفيذ المبادرة التي أطلقتها حكومة الإمارات الذكية الذراع التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

ويهدف مشروع «الرابط الحكومي للخدمات» Government Service Bus إلى توفير منصة ربط لخدمات الجهات الحكومية عبر بيئة إلكترونية آمنة للمساهمة في تبسيط الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية وتحسين جودتها.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن المشروع الذي يأتي في إطار تنفيذ الحكومة الذكية يسهم في تمكين الجهات الاتحادية والمحلية على تقديم عدد من خدماتها من خلال تفعيل الربط الإلكتروني، وتبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى، ويخدم في الوقت نفسه توجه الحكومة لإنشاء منصة ربط لحكومة متكاملة، وفقا لأعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية.

وأشاد بتعاون الجهات التي انضمت إلى الرابط الحكومي لتقديم خدماتها للمتعاملين، متوقعا في الوقت ذاته انضمام المزيد من الجهات الحومية الاتحادية والمحلية للمشروع خلال العام الجاري.