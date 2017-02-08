مقتل وفقد 8 من موظفي إغاثة باعتداء شمال أفغانستان

عواصم (وكالات)
أعلن مسؤولون حكوميون أن مسلحين من تنظيم «داعش» الإرهابي قتلوا ما لا يقل عن 6 موظفين أفغان باللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس بينما كانوا ينقلون إمدادات في شمال البلاد إلى مناطق ضربتها عواصف ثلجية أسقطت عشرات قتلى. بينما أفاد توماس جلاس المتحدث باسم اللجنة الدولية بأن مصير اثنين آخرين من الموظفين غير معروف بعد الاعتداء الذي وقع في إقليم جوزجان. في الأثناء، أعلن «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الاعتداء الانتحاري الذي استهدف موظفي وعمال المحكمة الأفغانية العليا في كابول أمس الأول وأوى بحياة 22 شخصاً وأصاب 48 آخرين، وهو الهجوم الإرهابي الذي دانه مجلس الأمن بأشد العبارات واصفاً إياه «بشنيع وجبان». وفيما دانت فرنسا الاعتداء الذي استهدف «رمز القانون» في أفغانستان، بحث وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس هاتفياً مع الرئيس الأفغاني أشرف غني تعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين، معرباً عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي.
وأكد الصليب الأحمر مقتل 6 من موظفيه وفقدان اثنين آخرين بالاعتداء الذي استهدف عمال الإغاثة، وحذر من تزايد المخاطر التي تواجه موظفيه في البلد الذي تمزقه الحرب، قائلاً «نحن مصدومون ونشعر بحزن بالغ» دون أن يكشف عن تفاصيل الحادث الذي وقع في ولاية جوزجان شمال البلاد.
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وأضاف الحاكم أنه تم العثور على جثث موظفي الصليب الأحمر بمساعدة شيوخ القبائل، بينما تجرى جهود للعثور على الأسيرين، بمساعدة شيوخ القبائل.
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وفيما دان مجلس الأمن الليلة قبل الماضية، الاعتداء الانتحاري الذي استهدف المحكمة العليا بكابول بعد ظهر أمس الأول وتبناه «داعش»، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الانفجار بأنه «هجوم جبان» وقال إن مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين اتصل هاتفياً بنظيره الأفغاني محمد أتمار «لإعادة التأكيد على دعمنا للحكومة الأفغانية». وأكد مستشار فلين مجدداً أن دعم الحكومة الأفغانية وقوات الأمن مازال يمثل أولوية استراتيجية للحكومة الأميركية، طبقاً لوكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.
وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» أن الوزير ماتيس بحث هاتفياً مع الرئيس غني الليلة قبل الماضية سبل تعزيز العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، مشيداً بالتزام الأخير «الثابت في وجه العدو» والتزامه أيضاً «بتحسين النظام القضائي ومكافحة الفساد».