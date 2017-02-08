«أسبوع جي بي بي للتصوير» ينطلق اليوم في دبي

رانيا حسن (دبي)

يفتتح اليوم الخميس (أسبوع جي بي بي للتصوير) في دورته الـ 13، والذي يستمر لغاية 17 من الشهر بالسركال أفينو في منطقة القوز، وبتنظيم وإشراف معرض (جلف فوتو بلس).

وقالت حلا الصالحي المدير الإداري للمعرض: «شكل هذا الحدث، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والعالم، على مدار السنوات السابقة منصة إبداعية للمصورين المحترفين لعرض أعمالهم، وتعريف الجمهور بهم، كما يقدم فرصة للمواهب الشابة لإظهار مهاراتهم الإبداعية والابتكارية في فن التصوير».

وأضافت: نستضيف خلال الأسبوع 14 معرضا، بمشاركة نحو 15 مصوراً على مستوى العالم، ونقدم نحو 50 ورشة ومحاضرة.

وتقدم المصورة السعودية (تسنيم السلطان) ندوة بعنوان (أكثر من حجاب) تتحدث فيها عن النساء السعوديات، فيما تطرح ندوة للمصورة (سارة لاندوا) سؤالاً عن الإبداع في مجال الفن، أما محررة الناشيونال جيوغرافيك (مارغريت استيبن)، فستتواصل مع الجمهور من خلال ندوة حول القصص والحكايات التي وراء صورها، والتي تعكس الحالة الإنسانية والاجتماعية.

وستشهد حضور مجموعة من المصورين على مستوى العالم منهم: الكندي (بن فون ونج)، والأميركي (مات ارميندارز) والإيطالي (دافيد منتليوني)، والإماراتي (عمار العطار) الذي يوثق لتاريخ السينما في الإمارات. ولفتت الصالحي إلى أن أسبوع التصوير يستقطب طلاباً من أنحاء العالم كافة.