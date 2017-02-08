إبداعات ومفاجآت في ثاني حلقات أمير الشعراء التسجيلية

قدّمت الحلقة التسجيلية الثانية لبرنامج أمير الشعراء للموسم السابع، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، والتي عرضت أمس الثلاثاء على قناتيْ: الإمارات وبينونة، العديد من المقتطفات الشعرية الشائقة لمشاركات بعض الشعراء الذين كانوا يطمحون للقاء لجنة التحكيم، إضافة للمواقف الطريفة التي واجهت أعضاء اللجنة في المقابلات، كما شهدت العديد من المواقف المحرجة لأصحابها أيضاً. وأبرزت الحلقة المستوى الجيد لعدد من الشعراء والشاعرات أصحاب المواهب، وإن لم يحالف الحظ بعضهم في نيل الإجازة من لجنة التحكيم، إذ جاءت مشاركتهم تتويجاً لمشاركة عدد تجاوز آلاف الشعراء الذين ترشحوا للمسابقة.

أبوظبي (الاتحاد)

وأظهرت الحلقة إدراك لجنة التحكيم أن هناك شعراء كثيرين ممن هم على درجة من الموهبة، لكن رهبة المسابقة والكاميرا وعدم التوفيق في اختيار النص أسقطتهم في امتحان إجازة اللجنة لنصوصهم.

وأشاد أعضاء لجنة تحكيم المسابقة المكونة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور عبد الملك مرتاض، والدكتور صلاح فضل بمستوى الشعراء المشاركين خلال اللقاءات المباشرة التي جرت مع الشعراء.

وبدأت الحلقة بمشاركة نسائية قوية حظيت بالقبول والإجازة من قبل لجنة التحكيم، وأكد الدكتور صلاح فضل أن الموسم السابع لأمير الشعراء أعطى قبلة الحياة للشعر العربي الفصيح، وقال: «أتمنى، شخصياً، أن تكون أميرة شعراء لهذا الموسم، فكفانا رجالاً».