أديل الأعلى دخلاً بين مرشحي جوائز «جرامي»

لوس أنجلوس (د ب أ)

تصدرت المغنية البريطانية أديل، قائمة المغنين الأعلى دخلاً بين المرشحين لجوائز جرامي لهذا العام.

وقالت مجلة فوربس الشهرية، إن أديل (28 عاماً)، المرشحة لخمس جوائز، بينها أفضل ألبوم في العام، حصلت على 5 .80 مليون دولار عام 2016.

وجاءت في المرتبة الثانية المغنية ريهانا، حيث بلغ دخلها العام الماضي 75 مليون دولار، نتيجة لمبيعات ألبومها «انتي» وصفقات تجارية أخرى مع شركات مثل بوما وساموسنج وديور.

وقد ترشحت ريهانا لثماني جوائز جرامي هذا العام، منها أفضل أغنية للعام عن أغنية «وورك» مع المغني ديريك الذي رشح لثماني جوائز أيضاً.

وحلت المغنية بيونسيه في المرتبة السابعة، حيث حصلت على دخل بلغ 54 مليون دولار.

وعلى الرغم من تراجعها في القائمة، إلا أن بيونسيه مرشحة لأكبر عدد من جوائز جرامي، بلغ تسع جوائز، من بينها جائزة أفضل ألبوم في العام.

وجاء المغنيان كيني شيسني وجاستين بيبر في المرتبة الرابعة، حيث حصلا على 56 مليون دولار لكل منهما، ولكن جاستين حصل على عدد أكبر من الترشيحات بلغت أربعة، من بينها أفضل ألبوم في العام وأفضل أغنية.

وشملت القائمة أيضاً المغني بول مكارثي في المرتبة الثالثة بدخل بلغ 5 .56 مليون دولار.