75 لاعباً في كأس الجولف بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجولف، قائمة اللاعبين المشاركين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تنطلق يوم غد على ملاعب نادي ياس لينك للجولف في أبوظبي، على هامش فعاليات اليوم الرياضي الوطني، وتقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وتستمر لمدة يومين، وسط مشاركة قياسية هي الأضخم في بطولات الجولف التي ينظمها الاتحاد، مع حضور 75 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة، يتقدمهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء منتخبي الرجال والسيدات.

وتعد البطولة محطة إعداد للاعبي ولاعبات المنتخب، قبيل مشاركتهم في بطولة الخليج في نسختها الـ21 للرجال، والثالثة للسيدات، المقررة من 18 وحتى 24 فبراير الجاري على ملاعب النادي الملكي للجولف في البحرين.

وأعرب معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، عن سعادته برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان للبطولة، موجهاً لمعاليه الشكر والتقدير، كما وجه الشكر لأعضاء مجلس دارة الاتحاد على المشاركة، كون هذه البطولة تأتي ضمن فعاليات اليوم الوطني الرياضي، كما وجه الشكر إلى إدارات أندية الجولف في الدولة، على تفاعلها مع البطولة، لما تحمله من حب ومعانٍ وقيم نبيلة تجاه قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ورحب رئيس الاتحاد بضيوف البطولة والمشاركين ووجه الدعوة إلى الجمهور لحضور المنافسات والختام، معرباً عن سعادته البالغة بالمشاركة القياسية للاعبين المواطنين من الجنسين ولمختلف المراحل، مشيراً إلى أن مبعث سعادته أن البطولة تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة.