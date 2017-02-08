642 لاعباً ولاعبة في بطولة «الشارقة المفتوحة» للجو جيتسو

عماد النمر (الشارقة)

تنطلق غداً النسخة الثالثة من بطولة «الشارقة المفتوحة» للجو جيتسو تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وتقام بصالة نادي الشارقة الرياضي الثقافي، وتستمر لمدة يومين بمشاركة 642 لاعباً ولاعبة في جميع الأوزان من 31 دولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي الشارقة واتحاد الجو جيتسو للإعلان عن تفاصيل البطولة، وحضره عبد العزيز الحصان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعيسى هلال الحزامي عضو مجلس الإدارة أمين السر العام، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس الإدارة أمين السر المساعد مشرف الألعاب الفردية رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وأحمد ندا مدير النادي، بينما مثَّل اتحاد الجو جيتسو يوسف البطران، إلى جانب الجهاز الفني والإداري وبعض لاعبي الجو جيتسو بنادي الشارقة وعدد من رجال الإعلام والصحافة، ولفيف من المدعوين.

أشاد عيسى هلال الحزامي في بداية المؤتمر بالدعم الكبير واللا محدود من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، على ما يقدمه من دعم للنادي وللبطولة وهي تشهد عامها الثالث، مؤكداً أن هذه الرعاية تمثل محل فخر وتقدير للأسرة الشرقاوية، وأثنى على جهود اتحاد الجو جيتسو وما يحققه من نجاحات كبيرة لانتشار اللعبة في أرجاء الدولة، ونقل تحيات الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وتمنياته للبطولة بالنجاح والتوفيق.

وأشار الحزامي إلى أن رؤية النادي تتمحور في كلمة صاحب السمو حاكم الشارقة «أريد رجلاً بألف رجل»، مؤكداً أن خطة النادي هي تأهيل اللاعب الأولمبي المنتمي لوطنه المعتز بقيمه وتقاليده، ولفت إلى أن نادي الشارقة الرياضي يسعده أن ينظِّم بطولة الجو جيتسو للعام الثالث على التوالي، وأن يضيف إلى هذه اللعبة الكثير، مثنياً على جهود الاتحاد ومجلس الشارقة الرياضي وأسرة نادي الشارقة الرياضي لجهودهم في البطولة، وأوضح المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس الإدارة أمين السر المساعد مشرف الألعاب الفردية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وجه بتوفير كل أشكال الدعم والمساندة لاتحاد الجو جيتسو، لاستضافة البطولة وإنجاح النسخة الثالثة، لافتاً إلى أن النادي شكَّل لجنة للإشراف على البطولة لتوفر جميع الظروف الداعمة لنجاحها.

وأكد في كلمته خلال المؤتمر الصحفي أن هناك جوائز قيمة تنتظر الجمهور خلال يومي البطولة، وأعرب عن تقديره لكل الجهود التي بُذلت لإنجاح الحدث الذي بات يمثل علامة مهمة في سلسلة الأحداث الرياضية في إمارة الشارقة والتي تفتخر الأسرة الشرقاوية بتنظيمها بالتعاون مع اتحاد الجو جيتسو وثمَّن جهود وسائل الإعلام المختلفة التي يتكامل دورها في هذا المشهد الاستثنائي والتغطية المتميزة للحدث. وكشف يوسف البطران عضو اتحاد الجو جيتسو، عن تفاصيل البطولة قائلاً: اليوم الأول يخصَّص لمنافسات فئة «من دون بدلة» حيث من المقرر أن تبدأ النزالات في تمام الساعة الثانية ظهراً، اما منافسات اليوم الثاني فهي مخصصة لفئة «البدلة» وتبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك لفئات الناشئين والناشئات فوق 17 سنة وفئة الكبار من 18 سنة فما فوق، ويشارك في منافسات فئة «من دون بدلة» 208 لاعبين من 31 دولة حول العالم، فيما يشارك في منافسات فئة «البدلة» في اليوم الثاني 388 لاعباً و46 لاعبة من 45 دولة حول العالم بإجمالي 642 لاعباً ولاعبة.

وأعرب في كلمته عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الشارقة، على دعم سموه المتواصل للرياضة والرياضيين ولرياضة الجو جيتسو في إمارة الشارقة، والرعاية الكريمة لسمو ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، للبطولة وتقدم بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي ونادي الشارقة متمثلاً في رئيس مجلس إدارته الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني، وذلك على جهودهم الدؤوبة وتعاونهم المستمر مع الاتحاد لإقامة البطولة للعام الثالث على التوالي.

وأشار البطران إلى أن بطولة الإمارة الباسمة، أصبحت وجهة ثابتة على أجندة الاتحاد السنوية، ووجهة عالمية لمحترفي الجو جتيسو لعرض أفضل ما لديهم على الخريطة الرياضية العالمية، مشيراً إلى أن مثل هذه البطولات قادت المنتخب الوطني ليسطر إنجازات كبرى الموسم الجاري، حيث نجح في تحقيق الصدارة لبطولة غرب آسيا في الأردن وتوّج أبطاله بـ9 ميداليات، كما حقق الصدارة في دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية بفيتنام، وحصد بطلنا العالمي فيصل الكتبي ذهبية بطولة العالم في بولندا. واختتم: «أجدد شكري وتقديري للرعاة كونهم شركاءنا في النجاح وداعمين لمسيرة الجو جيتسو التنموية، وأخص بالذكر الشركة الدولية للاستثمارات البترولية (آيبيك) الشريك الرسمي للاتحاد، وشبكة قنوات أبوظبي الرياضية الشريك الإعلامي الرسمي، و«طيران الاتحاد» الخطوط الجوية الرسمية، والطاير للسيارات - لاند روفر، شريك السيارات الحصري، ومصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة المسعود (الرعاة الماسيين)، وشركة دولفين للطاقة المحدودة، وشركة بالمز الرياضية، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم (الرعاة الذهبيين)، ومجموعة الخاجة ونادي الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي (الرعاة الفضيين) للبطولة».