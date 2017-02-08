ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» أمام الخيالة العمانية

رضا سليم (غنتوت)

تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فارسة البولو، فريق الإمارات أمام فريق الخيالة السلطاني العماني، غداً في مهرجان «يوم الأمل» السنوي للبولو الذي ينظمه نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بملعبه تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ويعود ريعه الخيري لدعم مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت شعار «عام الخير»، تماشياً مع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بأن يكون 2017 عام الخير.

ويضم فريق الإمارات فارس اليبهوني وناصر الشامسي وسيف الغرير، وجميع لاعبي الفريقين «صفر جول»، نظراً إلى أن اللاعبين ليس لهم تصنيف دولي، وحرصت إدارة نادي غنتوت على أن يشارك في المهرجات اللاعبون المواطنون فقط.

وكشفت إدارة النادي تفاصيل المهرجان الخيري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقره أمس الأول، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وأحمد علي النعيمي مدير عام النادي والدكتور أحمد السيد سليمان مدير مركز العين للرعاية الخاصة وأمير فهيم ممثل مجموعة جنة للفنادق والمنتجعات.

ونقل سعيد المنصوري في بداية المؤتمر تحيات سمو رئيس النادي، مؤكداً حرص النادي على تنظيم المهرجان الخيري السنوي المجتمعي، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بجعل عام 2017 في دولة الإمارات هو «عام الخير»، والذي يمثل أهم سمات الشخصية الإماراتية لتكون خدمة الوطن رديفاً دائماً لحب الوطن الذي ترسخ عبر عقود في قلوب أبناء الإمارات كافة والمقيمين على أرضها.

وقال، «تعتبر رسالة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو منذ إشهاره من أجل نشر الوعي الصحي بمختلف أشكاله تجاه تلك الفئة، من خلال شراكات مع مختلف القطاعات بهدف تقديم خدمة جليلة إلى مجتمع دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين من الأشقاء والأصدقاء، حيث يحرص النادي على دعم مركز العين للرعاية الخاصة وإعادة التأهيل لكونه منشأة غير ربحية تقدم مختلف خدمات التأهيل والرعاية إلى الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي كافة، ويعد المركز هو الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، وقد تواصل الاهتمام به بهدف احتضان كل من يطرق بابه للعلاج أو التأهيل أو الرعاية الصحية من تلك الفئة».

وأضاف، «انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للنادي نسعى إلى تنظيم مثل هذه الفعاليات المجتمعية السنوية، كحال الكثير من المساهمات الإنسانية والمجتمعية التي درج النادي على تنظيمها أو المشاركة فيها أو استضافتها، وإنها لمناسبة أن نزجي الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح فعاليات النادي المختلفة خلال هذا الموسم، ومن بينها هذا الحدث الإنساني النبيل، ونخص بالشكر مجلس أبوظبي الرياضي، وفريق الخيالة من الإسطبلات السلطانية بسلطنة عمان الشقيقة الذي يشارك النادي هذه المناسبة».

وذكر هلال هانئ عمر، نائب الرئيس لشركة بريمير موتورز «استهلت دولة الإمارات عام 2017 بإعلانه عام الخير بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، وتعد مباراة الأمل للبولو التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، واحدة من المبادرات الخيرية التي تدعم مبادرة عام الخير».

ووجه الدكتور أحمد السيد سليمان مدير مركز العين للرعاية الخاصة، الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو لرعايته للمهرجان السنوي، وتسخير إمكانات النجاح كافة في ظل القيادة الرشيدة بعد أن أصبح يوم الأمل نبراساً لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أصبح من الأيام المميزة لمركز العين لما فيه من تحقيق عده أهداف، مجدداً الشكر لمجلس إدارة نادي غنتوت والجهات المساهمة في إنجاح الاحتفالية الرياضية الإنسانية المجتمعية.