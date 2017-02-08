اليوم الرياضي الوطني.. فعاليات تناسب أفراد المجتمع فـي «احتفالية أبوظبي»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي أجندة الفعاليات الرياضية للنسخة الثانية لمبادرة اليوم الرياضي الوطني الذي سيقام الخميس المقبل، تزامناً مع احتفالات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باليوم الرياضي، وذلك خلال الأسبوع الموحد لليوم الرياضي الوطني بدول المجلس، بدعم الشركة الوطنية للتأمين الصحي «ضمان» ومبادرة اللياقة البدنية من آكتيف لايف.

وتقام المبادرة للعام الثاني على التوالي، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الإمارات تجمعنا»؛ بهدف تعزيز التلاحم وإبراز قيم المحبة والمودة بين الجميع، بمن فيهم الأفراد والجهات والمؤسسات والهيئات المختلفة، لتبين الشغف الكبير من أجل المشاركة في الحدث البارز الذي امتد ليشمل كل مناطق الدولة في تظاهرة رياضية فريدة من نوعها.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية الوطنية، وبالتعاون مع الجهات والأندية الرياضية في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية تنظيم باقة متعددة من الفعاليات، تشمل أنشطة: البولينج، الجو جيتسو، الجودو، المصارعة، تمارين اللياقة البدنية، الشطرنج، البلياردو، الدراجات، المشي، الجري، قفز الحواجز والعديد من الفعاليات الأسرية المتنوعة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس أمس الأول في نادي أبوظبي الرياضي، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام، ومحمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم، والدكتورة أمنيات الهاجري مدير الصحة العامة في هيئة الصحة أبوظبي، ووجدان محمد الدهكوني، ممثل اللجنة الأولمبية، وسيف المحيربي رئيس مدينة زايد الرياضية، بجانب ممثلي الجهات والمؤسسات والاندية الرياضية، وهم: فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الجو جيتسو، محمد جاسم اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسنج، مريم المنصوري ممثل أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ماجد عتيق المهيري - نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الحديثة، جمعة الظاهري ممثل نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، ناصر الظاهري ممثل نادي أبوظبي للرياضات البحرية، النقيب عبد العزيز الشمل ممثل القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عبد الله الكمالي رئيس قطاع ذوي الاعاقة في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، راشد القبيسي ممثل منتجع الفرسان الرياضي الدولي، عبيد المزروعي ممثل نادي كراكال للرماية، سعيد أحمد الخوري ممثل نادي أبوظبي للشطرنج، محمد غانم المنصوري ممثل نادي بني ياس، ناصر الظاهري ممثل نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سفين رهوت ممثل «ضمان»، الدكتور عبدالله الصغير ممثل نادي بني ياس المنظم لجولة الدراجات الهوائية، مجدي الخولي ممثل نادي العين للفروسية والرماية والجولف، محمد الخضيري ممثل نادي الجزيرة، عبدالله سالم ممثل نادي الوحدة، راشد عبدالله ممثل نادي العين، حسين مراد ممثل انسبراتس، سعد العلمي ممثل بيك فتنس «أبوظبي كروس فت». وتقام الفعاليات الرئيسة في مدينة زايد الرياضية وتتضمن أغلب أنشطة أبوظبي، حيث ستكون على مرحلتين صباحية من الساعة 10 صباحاً ولغاية 3 عصراً، وهي الفترة الموجهة للصغار وطلبة مدارس أبوظبي، فيما تخصص الفترة المسائية التي ستقام من الساعة 4 إلى 10 مساءً لعموم فئات المجتمع، وتشتمل الأنشطة على فعاليات متنوعة ومفتوحة لأفراد المجتمع كافة في تجمع واحد يوفر لهم سبل ومقومات المشاركة الفاعلة كافة.

وتم الكشف عن الأجندة الرياضية بعد اعتماد مجلس أبوظبي الرياضي سلسلة الفعاليات والأحداث الرياضية، حيث تشمل جميع الرياضات والألعاب والمسابقات الرياضية وفعاليات تراثية وترفيهية، بجانب حصص توعوية وتعريفية، لتحقيق أكبر قدر من التفاعل المجتمعي واتاحة الفرصة لفئات المجتمع كافة للمشاركة والتواجد والاحتفاء بهذه المناسبة الرياضية الوطنية التي تجسد اهتمام قادة الإمارات بالرياضة وحرصهم على اختيارها لتحقيق انصهار مكونات المجتمع، ايماناً بمبادئها وحالة التعايش بين الثقافات المختلفة بسلام وأمان واستقرار في موطن الإبداع والابتكار.