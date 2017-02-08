الذهب لأعلى مستوى في 3 أسابيع

لندن (رويترز)

صعد الذهب لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، أمس، حيث عزز توتر سياسي مرتبط بانتخابات أوروبية ومخاوف من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن. ويشعر المستثمرون بالقلق من الظهور القوي لمرشحة الرئاسة الفرنسية عن أقصى اليمين مارين لوبان التي تعهدت بإخراج فرنسا من منطقة اليورو وإجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وانخفض اليورو 0.3 % إضافية مقابل الدولار بسبب هذه المخاوف برغم أن المستثمرين قلقون أيضا بشأن سياسات الحماية التجارية والهجرة للرئيس ترامب وتلميحاته بأنه يفضل دولارا أضعف.

وبحلول الساعة 1117 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1236.16 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر الماضي عند 1237.90 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1238.30 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 17.69 دولار للأوقية بعد وصولها لأعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 17.79 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.9 % إلى 1012.70 دولار للأوقية بعد ملامسة أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر عند 1015.20 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وارتفع البلاديوم 0.7 % إلى 767.60 دولار للأوقية.