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البنك يعتمد سياسة متحفظة ونسبة تغطية المخصصات %129

«أبوظبي التجاري» يزيد الإقراض ويخفض التكاليف
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تاريخ النشر: الخميس 09 فبراير 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، أن البنك مستمر في الإقراض والتمويل ويحقق نجاحاً في خفض التكاليف، والحفاظ على كفاية مرتفعة لرأس المال.

وأوضح أن البنك جاهز حالياً، لتطبيق معايير «بازل 3» وهو على تعاون وثيق مع مصرف الإمارات المركزي واتحاد المصارف.

وقال عريقات في تصريح لـ«الاتحاد» إن البنك يتبع سياسة متحفظة ويركز على الاحتفاظ بملاءة مالية عالية، في الوقت الذي يستمر فيه بتسجيل نمو في الإقراض والعمل على خفض التكلفة.

وشدد على أن بنك أبوظبي التجاري يحتفظ بنسبة كفاية مرتفعة لرأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأسمال البنك 18.92% بنهاية 2016، منها 15.66% نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال، و3.26% نسبة كفاية الشق الثاني من رأس المال، وهي نسب أعلى بكثير من المستويات المطلوبة في معايير المصرف المركزي والمقررة بنسبة 12%.

ونسبة كفاية رأس المال هي نسبة رأسمال البنك إلى مخاطره وهو مصطلح يوضح العلاقة بين مصادر رأسمال المصرف والمخاطر المحيطة بموجودات المصرف وأي عمليات أخرى. ... المزيد
     
 

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