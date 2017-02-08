«دبي للسياحة» توفّر فرصاً واعدة للمواطنين في برنامج «المرشد السياحي الإماراتي»

دبي (الاتحاد)

نظّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في دبي أمس، يوماً مفتوحاً لاستقبال طلبات المواطنين والمواطنات ممن يرغبون في الالتحاق بـ«برنامج المرشد السياحي الإماراتي»، ضمن جهود الدائرة لتوطين القطاع في دبي.

وكانت «دبي للسياحة» وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أطلقت مبادرة لتدريب وترخيص المرشدين السياحيين المواطنين باسم «برنامج المرشد السياحي الإماراتي»، لتدريب وترخيص المواطنين والمواطنات الراغبين بالعمل في هذا المجال، حيث يحصل المتدرب على رخصة مهنيّة مصدّقة من «دبي للسياحة» لممارسة العمل.

وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تهتم مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنمو عدد الشركات الوطنية في قطاع السياحة، وفي هذا الصدد طورنا رخصة خاصة تساعد المواطنين على البدء في الإرشاد السياحي بعد تلقيهم التدريب المطلوب من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري».

وأضاف «تدعم المؤسسة كذلك المشاريع السياحية وتقدم التمويل المالي من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، ونتطلع كذلك إلى دعم المواطنين من خلال برنامج المشتريات الحكومية التي تسهم في صنع سوق جديد للمرشدين الإماراتيين، من خلال تخصيص عمليات الإرشاد لضيوف الشركات والمؤسسات، حيث تستقطب دبي من خلال المؤتمرات والمعارض والاجتماعات، أعدادا هائلة من الزوار الذين يتم أخذهم في جولات بالمدينة يتعرفون خلالها إلى إمارة دبي». وقال يوسف أحمد لوتاه، المدير التنفيذي لإدارة التطوير والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري: «يهدف البرنامج إلى إعداد نخبة من المواطنين القادرين على تمثيل هويّة دولتهم، وتجسيد ثقافتها الغنيّة للعالم، سواء امتهنوا الإرشاد السياحي كمهنة رئيسة أم رديفة».

وأضاف: «مهنة الإرشاد السياحي جزء من تراثنا، حيث تعتمد هذه المهنة في المقام الأول على الحفاوة بالضيوف، وهذا ما تربّى عليه مواطنو دولة الإمارات، لهذا، فإننا نستشرف نجاح هذه المبادرة التي تنظمها وتدعمها دائرة السياحة والتسويق التجاري منذ إطلاقها».

من جهته قال عيسى بن حاضر، مدير عام كلية دبي للسياحة: «إنّ تركيزنا الرئيسي في كلية دبي للسياحة يقوم على تطوير وتدريب المرشدين السياحيين الإماراتيين. ونحن نمنح التراخيص للقيام بجولات سياحية في مختلف المواقع المهمّة في أنحاء دبي».