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الإمارات تستحوذ على %44 من سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

10 مليارات درهم تكلفة صيانة وإصلاح وتجديد طائرات الناقلات الوطنية خلال 2016
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تاريخ النشر: الخميس 09 فبراير 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بلغت تكلفة صيانة وإصلاح وتجديد طائرات الناقلات الإماراتية خلال عام 2016 نحو 10 مليارات درهم «2.8 مليار دولار»، شكلت نحو 44% من إجمالي سوق صيانة وإصلاح تجديد الطائرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب خبراء في القطاع. وتوقع مشاركون في معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح الطائرات ارتفاع حجم سوق صيانة وإصلاح الطائرات في المنطقة بقوة نحو 11 مليار دولار بحلول 2026، بنسبة نمو تصل إلى نحو 7% سنوياً، مقارنة مع 6.9 مليار دولار حالياً، فيما يتوقع أن يصل حجم السوق العالمي إلى 100.6 مليار دولار خلال العقد المقبل، مقابل 67.6 مليار دولار حالياً، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.1%.

وافتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» ومجموعة الإمارات، أمس معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، ومعرض التجهيزات الداخلية للطائرات في الشرق الأوسط، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 300 شركة محلية وعالمية.

وقال سموه في مقدمة النشرة الافتتاحية للمعرض، إن «قطاع الطيران في الدولة شهد نمواً كبيراً العقد الماضي، نتيجة لموقعها الجغرافي واستثمارات شركات الطيران بالمنطقة»، لافتاً إلى أنه «توجد حالياً أكثر من 500 طائرة تحت الطلب لشركات طيران الإمارات والاتحاد للطيران، فضلاً عن الخطوط الجوية القطرية، 80% منها طائرات عريضة البدن».

وتابع سموه، أن «شركة بوينج تتوقع وصول الطلب على الطائرات الجديدة بالشرق الأوسط إلى 3310 طائرات عام 2035، بقيمة 770 مليار دولار». وأشار سموه إلى أن أهم ما يميز دورة 2017 من المعرضين هو النمو القوي لأعداد العارضين المشاركين للمرة الأولى، ما يعد شهادة نجاح للحدث، ولأسواق المنطقة بشكل خاص، لإدراك العديد من الشركات الجديدة أهمية هذا السوق وحرصها على المشاركة فيه.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل علي، إن «الناقلة ستتسلم 4 طائرات جديدة العام الجاري، وتوفر التمويل اللازم لها»، مضيفاً، خلال مشاركته في مؤتمر مصاحب لمعرض «إصلاح وتجديد الطائرات»، أن الناقلة «زادت الطاقة الاستيعابية لرحلاتها في المغرب وفي الإمارات بنسبة 20%«، مشيراً إلى أن «منطقة الشرق الأوسط تسجل أعلى معدل نمو لحركة الركاب، ويتوقع أن يستمر ذلك خلال العام الجاري». ... المزيد
     
 

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