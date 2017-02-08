مارش: الإمارات تقود المنطقة في مواجهة الأخطار الناجمة عن الإنشاءات والبنية التحتية

مصطفى عبد العظيم (دبي)
تتصدر الإمارات دول المنطقة الأكثر قدرة على مواجهة الأخطار الناجمة عن الإنشاءات والبنية التحتية، بفضل القواعد والإجراءات التنظيمية الجديدة التي اتخذتها لضمان أعلى مستويات الأمان في المباني والإنشاءات، بحسب علاء الدين المخللاتي نائب رئيس أول - مدير تنمية الأعمال في «مارش إميريتس» لوساطة التأمين.
وأضاف المخللاتي أن الإمارات تشهد نهضة عمرانية متسارعة في قطاع البناء والتشييد، وتعتبر نموذجاً لحركة التطوير العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أنه من الجهود الإماراتية في إدارة المخاطر، التوصية الأخيرة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتغيير مواد البناء، خاصة سريعة الاشتعال.
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أن هناك 6 تحديات رئيسة تواجه قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، وهي مخاطر الحريق لناطحات السحاب والمباني الشاهقة فوق الـ 150 متراً، والتهديدات الإلكترونية الجديدة، والتأخير في تسليم المشروعات.
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من جهته، قال ريتشارد سميث بينجهام، مدير مركز المخاطر العالمية في «مارش ومكلينن»، إنه عند تسليط الضوء على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير المخاطر العالمية لعام 2017، يبدو واضحاً التقدم السريع في التقنيات والتغيرات السياسية المفاجئة في العلاقات الاقتصادية وتوقعات الرعاية الصحية التي تقود إلى زيادة تكاليف التأمين الصحي، ما قد يؤثر على المسار المتواصل للازدهار في المنطقة، وبالتالي إقبال المستثمرين الأجانب.