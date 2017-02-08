ملتقى الأعمال الإماراتي المولدوفي يبحث آفاق التعاون المستقبلي

دبي (الاتحاد)

شهدت العاصمة المولدوفية كيشيناو أمس انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي المولدوفي، والذي شارك فيه وفد رفيع المستوى برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما ترأس الجانب المولودوفي أوكتافيان كالميك، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد بمولدوفا.

ويأتي انعقاد الملتقى في إطار زيارة موسعة لوفد الإمارات إلى جمهورية مولدوفا تهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف الفرص التنموية التي تقدمها بيئة الأعمال المولدوفية للمستثمر الإماراتي، واستعراض أطر ومجالات التعاون، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وضم وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ومحمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري الاستثمارات بالوزارة.

كما شارك في الوفد ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أبرزهم أحمد بن غنام، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وعيسى الغرير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، إلى جانب ممثلين عن دائرتي التنمية الاقتصادية في كل من أبوظبي والشارقة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، والمنطقة الحرة بعجمان، وهيئة الطرق والمواصلات، وشركة مبادلة، وعدد من المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.