تشقق حوض يحوي أسماك قرش

أبوظبي (الاتحاد)

في مشهد يحاكي فيلم رعب، تشقق حوض زجاجي يحوي 13 سمكة قرش لتسيل منه المياه، وتغرق شوارع مدينة مازاتلان، الواقعة في ولاية سينالوا غرب المكسيك.

وبحسب موقع «mirror»، تم استدعاء خدمات الطوارئ عندما انفصل أحد الألواح الزجاجية من الحوض ما تسبب في تسرب المياه لكن لحسن الحظ، لم تكن التشققات كبيرة بدرجة كافية حتى تخرج منها الأسماك، التي ظلت قابعة بالحوض تراقب الأوضاع.

وكان الحوض يحوي أسماك القرش إلى جانب أنواع أخرى من الأسماك، وتم نقلها جميعا بنجاح إلى أحواض أخرى وإغلاق الحوض المثقوب، الذي افتتح ديسمبر الماضي بعد ثماني سنوات من البناء بتكلفة تجاوزت ثلاثة ملايين جنيه استرليني.

وقال مسؤول محلي إنه تم تنفيذ الحوض «بطريقة غير مسؤولة»، كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مدير الحوض نفسه كان حذراً من شقوق صغيرة قبل أيام من الحادث، وطلب مراجعة البناء الهيكلي للمبنى.