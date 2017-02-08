بطلات «يا تهدي يا تعدي» لا يجدن قيادة السيارات

القاهرة (الاتحاد)

أكد المخرج خالد الحلفاوي أن أجواء تصوير فيلم «يا تهدي يا تعدي» كانت رائعة، موضحاً أن روح المرح كانت الطابع المميز للعاملين فيه، وفي مقدمتهم الفنانين آيتن عامر وسلوى خطاب ومحمد شاهين وإدوارد وبدرية طلبة ومحمد عادل.

وقال الحلفاوي: تعرضنا للعديد من المواقف الطريفة أثناء التصوير، منها أن الفيلم به مشاهد عديدة لقيادة السيارات، وفوجئت بأن كل الفنانات المشاركات في العمل لا يجدن القيادة، أو أنهن لم يمارسنها منذ فترة طويلة، رغم أن «التيمة» الرئيسية في الفيلم تعتمد على أن بطلته تقوم بتعليم القيادة للسيدات، وهناك من قالت لي إنها لم تقد سيارة منذ 10 سنوات مثل سلوى خطاب، أو أنها لا تجيد القيادة من الأساس مثل بدرية طلبة، واكتشفت أن آيتن عامر التي يفترض أنها مدربة القيادة لا تستطيع قيادة السيارة «المانيوال»، وطلبت مهلة للتدرب عليها.

يذكر أن الفيلم من تأليف أحمد عزت، وتدور أحداثه حول فتاة مكافحة تعمل في مدرسة لتعليم قيادة السيارات للسيدات، وتعيش قصة حب مع شاب من أسرة ثرية.