تامر حسني يخرج من سباق رمضان

القاهرة (الاتحاد)

خرج تامر حسني من سباق رمضان بصورة نهائية بعد اعتذاره عن مشاركة ياسمين عبدالعزيز بطولة مسلسل «هم وهن»، الذي كان مقرراً أن تدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول زوجين يواجهان العديد من المشاكل الاجتماعية والأسرية في إطار كوميدي، وجاء اعتذاره بسبب عدم اكتمال حلقاته لتغيير مؤلفيه أكثر من مرة، وضيق الوقت المتبقي على شهر رمضان المقبل، وهو ما يستحيل معه الانتهاء من تصوير العمل لعرضه خلال الشهر الكريم، ويواصل تامر بعد اعتذاره غيابه للعام الرابع على التوالي عن الدراما التلفزيونية، حيث كان آخر مسلسلاته «فرق توقيت» أمام محسن محيي الدين ونيكول سابا وعفاف شعيب وظافر العابدين عام 2014.

من ناحية أخرى، يستكمل تامر حالياً تصوير بقية مشاهده في فيلم «تصبح على خير» أمام نور ودرة ومي عمر وأحمد زاهر وإخراج محمد سامي، ويعود به إلى السينما بعد غياب عامين منذ قدم «أهواك»، ومن المقرر عرض الفيلم الجديد خلال موسم الصيف المقبل.