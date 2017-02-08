شيرين تدافع عن «فين قلبي»

القاهرة (الاتحاد)

دافعت شيرين عن مشاركتها في فيلم «فين قلبي» بطولة مصطفى قمر ويسرا اللوزي وشيري عادل وإخراج ايهاب راضي، وقالت إن موافقتها على الظهور كضيف شرف في الفيلم جاءت لعلاقتها الطيبة التي تربطها بقمر ورغبتها في الوقوف بجواره في أول تجربة إنتاجية له في السينما، خصوصاً أنها ظهرت في أربعة مشاهد فقط لشخصية سيدة تمتلك محلاً لبيع الورود، إلى جانب رغبتها في العودة إلى السينما بعد غياب 17 عاماً منذ مشاركتها مع عادل إمام في فيلم «هاللو أميركا» عام 2000، وأشارت إلى أن الفيلم رغم عدم تحقيقه الإيرادات المرجوة، إلا أنه يمثل عودة قوية للأفلام الرومانسية بعدما سيطرت لفترة طويلة أفلام البلطجة والعنف والأكشن، ولفتت إلى أنها تنتظر استكمال تصوير بقية مشاهدها في مسلسل «قانون سوسكا» أمام سهير البابلي وعزت أبوعوف وإنعام سالوسة.

كانت شيرين شاركت في رمضان الماضي في بطولة مسلسلي «مأمون وشركاه» أمام عادل إمام ولبلبة ومصطفى فهمي، و«جراند أوتيل» أمام عمرو يوسف وسوسن بدر ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأنوشكا.