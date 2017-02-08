أروى جودة: «حجر جهنم».. محاولة للتخلص من زوجي

سعيد ياسين (القاهرة)
رغم خطواتها الفنية التي توصف بالبطيئة، إلا أن الفنانة الشابة أروى جودة حققت خطوات مهمة في مجال التمثيل، حيث قدمت عدداً من الأدوار المتميزة سواء في السينما أو التلفزيون، وبعدما غابت عن الدراما العام الماضي، ها هي تعود العام الحالي بمسلسلين، هما «حجر جهنم» و«هذا المساء».
التخلص من الزوج
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وطالبت جمهورها بمتابعة المسلسل عند عرضه قريباً بعيداً عن شهر رمضان، حيث يقع في 45 حلقة، وأنه يمتلك كل عوامل الجذب للنجاح بعيداً عن موسم رمضان، خصوصاً مع خلق مواسم بديلة للشهر الكريم الذي يزدحم بعشرات المسلسلات التي تحول كثرتها دون متابعتها بشكل جيد.
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