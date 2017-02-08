أروى جودة: «حجر جهنم».. محاولة للتخلص من زوجي

سعيد ياسين (القاهرة)

رغم خطواتها الفنية التي توصف بالبطيئة، إلا أن الفنانة الشابة أروى جودة حققت خطوات مهمة في مجال التمثيل، حيث قدمت عدداً من الأدوار المتميزة سواء في السينما أو التلفزيون، وبعدما غابت عن الدراما العام الماضي، ها هي تعود العام الحالي بمسلسلين، هما «حجر جهنم» و«هذا المساء».

التخلص من الزوج

قالت أروى جودة، إنها تشارك في بطولة مسلسل «حجر جهنم» أمام إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وهاني عادل وأميرة هاني وفراس سعيد وسلوي عثمان وتأليف هالة الزغندي وإخراج حاتم علي، وتجسد فيه شخصية جديدة تماماً عليها وتقدمها للمرة الأولى، وهي لفتاة متزوجة تعاني من مشاكل كثيرة مع زوجها، ثم تكتشف خيانته مما يدفعها إلى التخطيط لقتله وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي أكشن، وأشارت إلى أن دورها يحمل العديد من المفاجآت المثيرة والخطوط الدرامية العديدة، حيث تدور أحداثه حول العلاقات الزوجية من خلال 3 قصص لثلاث نساء يعانين مشاكل في علاقاتهن مع أزواجهن، ويخططن لقتلهم، ومن خلال الأحداث يبحثن عن الوسيلة التي تمكنهن من التخلص من أزواجهن دون أن تتم إدانتهن.

وطالبت جمهورها بمتابعة المسلسل عند عرضه قريباً بعيداً عن شهر رمضان، حيث يقع في 45 حلقة، وأنه يمتلك كل عوامل الجذب للنجاح بعيداً عن موسم رمضان، خصوصاً مع خلق مواسم بديلة للشهر الكريم الذي يزدحم بعشرات المسلسلات التي تحول كثرتها دون متابعتها بشكل جيد.