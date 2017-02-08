تهاني التري تتفانى في مجال الخدمة المجتمعية

نسرين درزي (أبوظبي)
يتصدر نيل المستشارة الدولية الدكتورة تهاني التري، الحائزة مجموعة جوائز عن خبرتها المهنية الممتدة لأكثر من 21 عاماً، لقب «أوبرا العرب»، الذي تتوج به اعتمادها ضمن أفضل 100 شخصية إنسانية مؤثرة على مستوى الوطن العربي لعام 2016، والذي على أهميته يحملها مسؤولية كبيرة، ويضعها أمام تحديات جديدة لفنون التواصل والإقناع ونشر الخدمات الوجدانية.
تبلور الشخصية
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نشر القناعة
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وتستند تجربة التري إلى خلفية متنوعة في المجال الإداري وعلى المستويين التنفيذي والإشرافي وفي حقل الموارد البشرية والتسويق وتطوير الأعمال، إضافة إلى تنفيذ المشاريع وتنظيم الفعاليات. وهي تمتلك مهارات المدرب المؤثر بشهادة خبراء دوليين في مجال دورات التأثير الإيجابي. وأكثر ما يشغلها ترك بصمة استثنائية أينما حلت، وتسخير إمكاناتها لتلهم الشباب في حقول عدة. ومن الإرشادات التي تقدمها كيف تستثمر لغة الجسد لتكسب حضوراً مؤثراً، وتعزز الجودة الشخصية، مؤكدة أنها أفضل وصفات تحقيق السعادة الزوجية.
حالات شائكة
أشارت إلى أن الخيانة الزوجية من أكثر المواضيع التي تتلقى عنها الاستشارات، ولا سيما من طرف الزوجة. وقالت إنها في الحالات الشائكة التي تتطلب اللجوء إلى النص الشرعي أو القانوني أو علماء النفس، تنصح الأشخاص باللجوء إلى المختصين. ومن القضايا التي تطرقت إليها في الإعلام وعلى المنصات التدريبية، الدفاع عن الحجاب ونظرة الغرب إلى المرأة المسلمة، إضافة إلى التربية الجنسية وميزانية الأسرة والتحديات الاقتصادية والتعليمية ومواجهة التطرف والإرهاب. كما قدمت استشاراتها حول قضايا أكثر حرجاً مثل مرض الهوس النفسي والطلاق الناجح والأسرة الذكورية والتعلق المرضي بمواقع التواصل الاجتماعي. وأكثر ما يشعرها بالراحة والطمأنينة أن تتمكن من حل مشكلة عالقة عند من لم يجد سبيلاً لتخطي الأزمات في حياته.