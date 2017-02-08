على هذه الأرض ما يستحقّ الحياة

د.أمّ الزين بنشيخة المسكيني*

الحياة أغنية يتزاحم على شدوها الشعراء والأدباء والأمّهات أيضاً، وربّما يمتلكها الشباب فقط بما هو عنفوان الحياة..لكن أيّ أرض تحضن ما يستحقّ الحياة؟ وأيّ شكل من الحياة نحن جديرون به في أرض لا بلاد لها؟ وهل ثمّة من يستحقّ الحياة ومن لا يستحقّها؟ ثمّة الحياة، وثمّة أيضاً مجرّد الحياة، وثمّة من هم دون خطّ الحياة، لا شيء يفصلهم عن الموت غير قيد الحياة نفسها. وثمّة أيضاً الحياة الحقيقية، والحياة الزائفة، والحياة الجميلة والحياة البائسة.. وثمّة الحياة العارية للعراة الحفاة الذين يجوبون الأرض بحثاً عن أرض تحضنهم، ويسكنون الملاجئ لأنّ الأرض قد ضاقت بهم.. هل ثمّة إذن من يستحق الحياة ومن لا يستحقّها؟ أم أنّ الحياة حقّ لكلّ الذين على قيد الحياة؟ وماذا عن معنى الحياة: وعن «رائحة الخبز»، وعن«أوّل الحبّ»، وعن رقصة العشب بين أتون الحجر؟ ماذا عن «الأمّهات يقفن على خيط ناي»، وعن «خوف الغزاة من الذكريات»؟

من يحبّ الحياة، عليه ألاّ يكفّ عن تحرير الحياة حيثما يقع اعتقالها. لكن يبدو أنّ الكتابة عن الحياة لا ترتبط فقط بموضوعة الأرض، والغزاة، كما كتب شاعرنا الكبير محمود درويش، بل بموضوعة لا تزال في بلادنا حكرا على السجلّ السياسيّ والحقوقي والمدني بعامّة، هي موضوعة الشباب، بما هم الفئة المجتمعية الأقرب إلى الحياة، إلى عنفوان الحياة. فمسألة الشباب ليست مسألة خاصّة بوزارات التشغيل أو الدول التي لم يعد بوسعها في بعض أوطاننا غير إحصاء عدد المعطّلين عن العمل، أو تسفيرهم لتشغيلهم في خطة قتلة، بل من العاجل أن ننتبه إلى ضرورة التفكير بالشباب على نحو أكثر جدّية وأكثر عمقاً، هؤلاء طاقة الحياة ومستقبلها، وهؤلاء أيضا طرق محفوفة بالمخاطر.. كيف المرور إذن من أغاني الحياة إلى التفكير بعنفوان الحياة؟ هذا ما نقرؤه ضمن عنوان جديد للفيلسوف الفرنسي المعاصر ألان باديو تحت عنوان الحياة الحقيقيّة ( باريس 2016)، وهو كتاب جمع بين مفهوم الحياة وقضيّة الشباب اليوم في ضرب من التخريج الفلسفي البديع. وهذا الكتاب مسكون بإحراج عميق: كيف الكتابة عن الحياة حينما يكون الكاتب على أبواب الموت؟ وكيف التفكير في الشباب بعقل شيخ بلغ من العمر عتيّا؟

معنى أن تكون شاباً!

من أجل توجيه الشباب نحو «الحياة الحقيقيّة» ينطلق باديو من السؤال الكبير: ما معنى أن تكون شابّا اليوم؟ هذا السؤال يبحث في المعنى لكنّه أيضا محرج باللامعنى. فليس من البديهيّ أن يكون ثمّة معنى لأن يكون المرء شابّا اليوم. لأنّه ربّما سيكون ضمن لائحة البطّالين، أو الإرهابيين، أو المنحرفين..أو الغاضبين بعامّة من انحسار حظوظ الشباب في المساهمة في بناء الحاضر. وعبارة اليوم تقلقنا جدّا ههنا: لأنّها توجّه المعنى وجهة عاصفة على نحو ما. فربّما لا يكون اليوم المقصود يوما سعيدا تماما: هذا اليوم هو يوم عصر العولمة وقيم السوق وسلطة رأس المال، هو عصر يباع فيه كلّ شيء حتّى الشباب نفسه. والمقصود ههنا هو شباب الحياة أي كلّ ما يحدث في عمليات التجميل، والشفط والقضاء على التجاعيد، والنفخ والتنحيف، وتحويل مفهوم الشباب إلى مفهوم طبّي مغاير. فالشباب لم يعد حكرا على الشباب، بل صار ممكنا بالنسبة للشيوخ أيضا.

والسؤال بالنسبة إلى الفيلسوف سيكون حينئذ ما يلي: كيف لشيخ في عمر باديو الذي بلغ الثمانين، -ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسأم،- أن ينشغل بمعنى أن يكون المرء شابّا اليوم؟ إنّه يقلّب السؤال في المسافة التي على العقل أن يعبرها بين المعنى واللامعنى، محاولا القبض على «خيط ناي» لعزف أغنية جديدة تناسب أسماع الشباب. أي الشباب الذي لا أحد من الكهول قد أتقن الإنصات إلى صوته. وهو صوت قد تحوّل في بعض أوطاننا إلى سخط قاتل حيث يتمّ استثمار ذاك السخط في أجندات القتل الإرهابي المعولم. إنّ مهمّة الفيلسوف هي اذن الإنصات إلى الأصوات التي لا صدى لها في نفوس الساسة ولا في خرائطهم ولا في سياسات المستقبل الذي هو مستقبلهم. وهو ما يقوم به ألان باديو في كتابه المذكور، الذي يعتبر بمثابة التنبيه على ضرورة تغيير وجهة عقولنا نحو مناطق الخطر في ساحة الحياة، أي حيث ينمو عنفوان الحياة نفسه.