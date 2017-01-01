ميركل: الإرهاب أكبر اختبار لألمانيا في 2017

برلين (رويترز)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس في كلمة للأمة بمناسبة العام الجديد، إن الإرهاب الذي يمارسه متشددون يمثل أكبر اختبار تواجهه ألمانيا، وتعهدت بسن قوانين من شأنها تحسين الأمن بعد هجوم دام قبل عيد الميلاد في برلين.

وأضافت أن عام 2016 أعطى الكثيرين انطباعا بأن العالم «انقلب رأساً على عقب»، وحثت الألمان على التخلي عن الشعبوية، وقالت إن ألمانيا يجب أن تضطلع بدور قيادي في التصدي لكثير من التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي.

وقالت «يربط كثيرون عام 2016 بشعور أن العالم انقلب رأساً على عقب أو أن ما كان ينظر إليه طويلاً على أنه إنجاز بات الآن موضع تساؤل.. الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال».

وأضافت «أو الديمقراطية البرلمانية التي يزعم أنها لا ترعى مصالح المواطنين لكنها تخدم مصالح قلة قليلة فحسب. يا له من تشويه»، في إشارة ضمنية إلى مزاعم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشدد الذي يكسب أصوات الناخبين على حساب المحافظين.