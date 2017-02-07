الحوثيون يخطفون 50 مدنياً بالحديدة

عدن (الاتحاد)

أعلنت مصادر يمنية، أمس الثلاثاء، عن خطف نحو 50 شخصاً من قبل المتمردين الحوثيين، إثر عملية دهم طالت منازلهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وترتكز عمليات دهم منازل المدنيين على تهمة معارضة وجود الحوثيين في مديريات الخوخة واللحية وزبيد وبيت الفقيه والتحيتا وباجل. ووفقاً لتلك المصادر، فإن اجتماعاً عقد أمس الأول لقيادات حوثية في الحديدة، نتج عنه الإقرار بملاحقة واعتقال المعارضين لوجودهم في محافظة الحديدة.

من جانب آخر ، اقتحمت ميليشيات الحوثي الانقلابية إحدى المنشآت التابعة لشركة النفط اليمنية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، وحولتها إلى ثكنة عسكرية. وأفاد بلاغ صادر عن النقابة العامة للنفط أن أطقما عسكرية تابعة للميليشيات قامت باقتحام منشأة تابعة لشركة النفط تحت جنح الظلام وشرعت بتجهيزات خاصة من أجل استخدامها كموقع للميليشيات لممارسة أنشطتهم العسكرية.