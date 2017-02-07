تيلرسون يتعهد لطوكيو بحماية الجزر المتنازع عليها مع بكين

عواصم (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عزم واشنطن على الوفاء بالالتزامات الخاصة بحماية اليابان، بما في ذلك جزر سينكاكو المتنازع عليها مع الصين، حسب ما ذكر وزير خارجية اليابان فوميو كيشيدا.

ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن كيشيدا قوله أجرى مكالمة هاتفية مع تيلرسون وشدد خلالها على عزم اليابان تعزيز علاقات التحالف بين البلدين. وعلى حد قوله فإن نظيره الأميركي أكد لطوكيو أن المادة الخامسة من معاهدة التعاون والضمانات الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة واليابان، تشمل الارخبيل الذي يضم جزر أوكيناوا وسينكاكو على حد سواء. ويلزم البند الخامس الولايات المتحدة بصد الاعتداءات التي قد تتعرض لها اليابان أو الأراضي التي تديرها طوكيو مثل جزر سنكاكو في بحر الصين الشرقي التي تسيطر عليها اليابان وتطالب بها بكين.

وتعارض الصين بشدة شرعية حق اليابان في امتلاك الجزر الخمس، بينما تعتبرها طوكيو جزءاً لا يتجزأ من ولاية اوكيناوا.

من جهة أخرى، بحث تيلرسون ونظيره الكوري الجنوبي يون بيونج-سي هاتفياً أمس، أهمية التحالف الثنائي في ردع التهديدات التي يشكلها برنامج كوريا الشمالية لتطوير أسلحة الدمار الشامل.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن بيان أصدرته للخارجية في سيؤول أن تيلرسون وصف التحالف الأميركي -الكوري الجنوبي بـ«محور السلام والرخاء في منطقة الدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادئ» مؤكداً التزام واشنطن بالدفاع عن كوريا الجنوبية.

واتفق الجانبان على بذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لإتاحة دور أكبر للصين في تسوية أزمة التهديدات الكورية الشمالية.