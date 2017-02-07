لبنان: مقتل قيادي داعشي بانفجار في جبال عرسال

بيروت (وكالات)

أعلنت السلطات اللبنانية أمس مقتل أحد قياديي تنظيم داعش بانفجار عبوة ناسفة في سيارته بجبال بلدة عرسال الحدودية شمال شرق البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن القيادي أحمد وحيد العبد الملقب بـ(أبو البراء) هو مسؤول «المحكمة الشرعية» في التنظيم في منطقة القلمون الغربي.

وعلى الصعيد ذاته أوضحت الوكالة أن الجيش اللبناني قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع المسلحين في جبال بلدتي رأس بعلبك والقاع الحدوديتين المجاورتين لعرسال بعد رصد تحركات مشبوهة.

وذكرت التقارير الأمنية أن القصف المركز حقق إصابات دقيقة في المواقع المستهدفة، وكان هذا القصف قد بدأ بعد تمكن الجيش اللبناني من رصد تحركات مشبوهة في مواقع المسلحين المتواجدين على الحدود اللبنانية ـ السورية في المنطقة المذكورة.

وينتشر المسلحون التابعون لتنظيمات متشددة في سلسلة الجبال الشرقية الفاصلة بين لبنان وسوريا ويستخدمون المعابر غير الشرعية للتنقل بين البلدين.

وشهدت هذه المناطق الحدودية اشتباكات مسلحة بين هذه التنظيمات في إطار سعي كل منها إلى بسط سيطرته على المنطقة.