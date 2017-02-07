مصر: الإعدام والمؤبد لمتهمين بأحداث السفارة الأميركية

القاهرة (وكالات)

أصدرت محكمة جنايات الجيزة غرب القاهرة أمس حكمين بالإعدام و20 حكما بالسجن المؤبد على متظاهرين مناصرين لجماعة الإخوان الإرهابية لإدانتهم بالمشاركة في أحداث عنف وقعت قرب السفارة الأميركية في القاهرة في 2013، وفق مسؤول قضائي.

وأسفرت أحداث العنف هذه بين أنصار محمد مرسي وقوات الأمن عن مقتل شخص مدني. وقالت المصادر إن المحكومين بالإعدام محبوسان فيما هناك 16 متهما محبوسا من ضمن العشرين الذين حكموا بالمؤبد.

ولم يتسن الحصول على قائمة بأسماء المحكومين.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة «قتل مواطن عمدا والشروع في قتل آخرين والتجمهر وحيازة الأسلحة في الاشتباكات التي وقعت في محيط السفارة الأميركية». ويحق للمتهمين الطعن في الحكم أمام محكمة النقض التي يحق لها تأييد الحكم أو إلغائه.