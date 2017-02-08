الكويت (وكالات)

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مرسوم قبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، الشيخ سلمان الحمود الصباح قبل يومين من طرح الثقة به أمام مجلس الأمة على خلفية الإيقاف الرياضي الدولي.

وعين أمير البلاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله مبارك الصباح في منصب وزير الإعلام، وخالد ناصر الروضان، وزير التجارة والصناعة، في منصب وزير دولة لشؤون الشباب. وكان الشيخ سلمان الحمود الصباح تقدم باستقالته الاثنين بعدما أعلن زهاء 30 عضواً من اصل 50 في مجلس الأمة نيتهم سحب الثقة منه، بعد طلب طرح الثقة بالوزير في أعقاب استجوابه الثلاثاء الماضي على خلفية «الفشل» في حل قضية الإيقاف الرياضي الدولي المستمر منذ زهاء 15 شهراً.

وحمل نواب معارضون الحمود مسؤولية الإيقاف، وعدم اتخاذ الإجراءات للتوصل إلى رفع الإيقاف المفروض من هيئات رياضية دولية، في مقدمها اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». إلا أن الحمود نفى أي مسؤولية، متهماً شخصيات رياضية كويتية نافذة دولياً بالتسبب بقيام الهيئات بفرض الإيقاف.

ولم تتجاوب السلطات الكويتية مع طلب الهيئات الدولية الحد من التدخل، بل قامت الصيف الماضي بحل هيئات رياضية محلية بينها اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، وتعيين هيئات موقتة بدلاً منها.