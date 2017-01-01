العالم يحتفل بالعام الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة

عواصم (وكالات)
دشنت الألعاب النارية احتفالات العام الجديد في أنحاء العالم وحرص الملايين على الخروج للاحتفال في المناطق السياحية وازدحمت شوارع آسيا وأفريقيا وأوروبا ومن بعدها القارة الأميركية للاحتفال بالعام الجديد، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة في عواصم العالم، حيث انتشرت العناصر الأمنية والحواجز الإسمنتية تحسباً من هجمات إرهابية.
وبسبب فارق التوقيت، كانت سيدني أولى كبرى المدن التي احتفلت بالسنة الجديدة، وفي تمام منتصف الليل (13,00 ت غ) شهد 1.5 مليون شخص عرضاً ضخماً متنوعا فوق خليجها ومبنى «اوبرا هاوس».
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كما أعلنت جاكرتا إحباط مخطط لمجموعة مرتبطة بتنظيم «داعش» يهدف لارتكاب اعتداء ليلة عيد الميلاد.
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