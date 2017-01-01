العالم يحتفل بالعام الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة

عواصم (وكالات)

دشنت الألعاب النارية احتفالات العام الجديد في أنحاء العالم وحرص الملايين على الخروج للاحتفال في المناطق السياحية وازدحمت شوارع آسيا وأفريقيا وأوروبا ومن بعدها القارة الأميركية للاحتفال بالعام الجديد، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة في عواصم العالم، حيث انتشرت العناصر الأمنية والحواجز الإسمنتية تحسباً من هجمات إرهابية.

وبسبب فارق التوقيت، كانت سيدني أولى كبرى المدن التي احتفلت بالسنة الجديدة، وفي تمام منتصف الليل (13,00 ت غ) شهد 1.5 مليون شخص عرضاً ضخماً متنوعا فوق خليجها ومبنى «اوبرا هاوس».

وتخلل الاحتفال تكريماً لكبار رحلوا في 2016 خصوصاً المغني ديفيد بوي والموسيقي برينس، ونشرت السلطات 2000 شرطي إضافي في سيدني بعد توقيف رجل «أطلق تهديدات مرتبطة بعيد رأس السنة». وقبل أسبوع، أعلنت كانبيرا كشف «مخطط إرهابي» ليوم عيد الميلاد في ملبورن.

كما أعلنت جاكرتا إحباط مخطط لمجموعة مرتبطة بتنظيم «داعش» يهدف لارتكاب اعتداء ليلة عيد الميلاد.