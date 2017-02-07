العثور على مبانٍ أثرية بعاصمة رمسيس الثاني شمال مصر

القاهرة (أ ف ب)

عثرت بعثة مصرية ألمانية مشتركة على مبانٍ في مدينة «بر رعمسيس»، والتي كانت العاصمة الشمالية لرمسيس الثاني في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، بحسب ما أعلنت سلطات الآثار في بيان.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الآثار أمس الثلاثاء، أن «المباني التي عثر عليها تمتد على مساحة 200 متر»، وسيعمل الخبراء على تحديد ما إن كانت تعود لقصر أو معبد.

وقال رئيس الفريق الألماني في البعثة هينينج فرانس ماير، إن البعثة عثرت أيضاً على حفرة كبيرة من الطين منقوش عليها أثار أقدام أطفال، بالإضافة إلى جدار من الجص عليه مناظر ملونة.

وتقع مدينة بر رعمسيس في شرقي دلتا النيل بالقرب من مدينة افاريس عاصمة الهكسوس (1750 - 1550 قبل الميلاد) على بعد 150 كيلومتراً شمال القاهرة. وقد شيدها رمسيس الثاني (1292 - 1225 قبل الميلاد)، لقربها من الحدود الشرقية لمصر التي كانت تواجه توترا مع جيرانيها الحثيين، وقد استخدمها أيضاً رمسيس الثالث كعاصمة للحكم. وأكد البيان على أن المنطقة تحتاج لكثير من الدراسة؛ لأنه من المتوقع الكشف عن المزيد من الآثار فيها.