«أبوظبي للسياحة والثقافة» تضيء على مشاريع «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والأربعين المستمرة إلى 10 فبراير الجاري، وتندرج هذه المشاركة ضمن إطار الخطة التسويقية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2017، حيث قام وفد الهيئة برئاسة محمد عبدالله الشحي، مدير إدارة البحوث والإصدارات، بالإضاءة على المشاريع والأفكار التي ستطرح للمرة الأولى في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وعقدت العديد من الاجتماعات، من ضمنها لقاء مع الوفد الصيني المشارك في المعرض، حيث تحل الصين ضيف شرف على معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2017.

كما اجتمع الوفد مع محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، حيث تمت مناقشة واقع النشر العربي، والفرص المحتملة التي تقدمها أبوظبي.

ومن جهة ثانية، التقى الوفد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، حيث استعرض الطرفان آفاق التعاون، وتم طرح مجموعة من الأفكار التي تصب في ترسيخ العلاقة المتميزة، بالإضافة إلى اجتماع وفد الهيئة مع الدكتور محمود الضبع، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، حيث ناقش الطرفان أهمية المحتوى العربي على الإنترنت، وآفاق تطويره من خلال ملايين الوثائق والمخطوطات التي تحتويها دار الكتب والوثائق المصرية، وبالأخص ما يتعلق منها بدولة الإمارات، حيث سيتم عرض مجموعة منها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.