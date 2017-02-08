شعراء الليلة الثانية يتغنون بالوطن وحماسة العربي الأصيل

محمد عبدالسميع (الشارقة)
أقيمت مساء أمس الأول في قصر الثقافة، الأمسية الثانية من أماسي مهرجان الشارقة للشعر الشعبي في دورته الثانية عشرة، والذي ينظمه مركز الشارقة للشعر الشعبي، التابع لدائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، واشترك فيها مجموعة من الشعراء، هم: علي خلف الدهمشي (السعودية)، وناصر النيادي وحمدة المر (الإمارات)، وخميس الوشاحي (عُمان)، ورحاب يوسف (البحرين)، وأدارها الإعلامي منصور عبد الله القحطاني، وحضرها محمد القصير مدير الشؤون الثقافية في الدائرة، وراشد شرار مدير المركز.
علي خلف الدهمشي قرأ قصائد عدة، منها «اخوان نوره واخوان شمه، عشق بدوي»، وهو شاعر متمكن من أدواته التعبيرية، في شعره مسحة أصالته، ولغته جزلة، وفي معانيه حماسة ونخوة العربي الأصيل.
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أما الشاعر خميس الوشاحي، فقرأ قصائد عدة، منها قصيدة «ما تلبسين إلا من المجد حله»، التي أهداها للشارقة، تحية لإمارة الثقافة الباسمة، وقرأ أيضاً قصيدة «هذه الديار أحس فيها تعرفني»، «بنت الثلاثين»، وفي شعر الوشاحي حداثة ظاهرة، ويصنع المفارقة في التصوير والدهشة في الجمل، ويطعم نصوصه بشيء من السردية الجميلة.
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الشاعرة رحاب يوسف، بدت في قراءاتها سلسة العبارة، تعرف كيف تضفر المعاني وتسوق الألفاظ إلى ما تريده، وقد قرأت «يا هاجسي» التي تغنت فيها بالإمارات بمعاني المحبة والاعتزاز والفخر بدولة شيدت مآثرها على الأخوة والتضامن مع دول الخليج، كما قرأت «جمهوري»، حيث تطرقت فيها إلى علاقتها كشاعرة بجمهورها، ومشاعرها لحظة الإلقاء، وهي تنظر إلى تفاعل الجمهور معها.