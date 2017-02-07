أمّة على المواقع.. لا وجود لها في الواقع!

محمد أبوكريشة*

أضاع العرب زمناً طويلاً في صراعات كلامية، وفي البكاء على الأطلال، وفي صراعات طائفية أيضاً، مثل الصراع مع ما كان يسمى في زمن أبي عثمان بن بحر الجاحظ الشعوبية.

والشعوبية كانت جماعة من العجم أو من هؤلاء المسلمين الذين ينتمون إلى أصول غير عربية. وكانت الشعوبية تقول إن العرب قوم كلام وليسوا قوم فعل - أو هم قوم قول لا قوم عمل - وأن العلم كله قام به أو تكفل به المسلمون الذين ليسوا من عرق عربي - حتى قيل إن أعظم علماء اللغة العربية كانوا مسلمين أجانب أمثال «سيبويه» و«أبي الأسود الدؤلي و«الفتح بن جني» - بل إن أشعر الشعراء ليسوا عرباً خلصاً، وكذلك الأدباء أمثال الحسن بن هانئ «أبي نواس» وابن المقفع، وكذلك العلماء أمثال أبي بكر الرازي، وابن سينا، والبيروني، والحسن بن الهيثم - وقد كان أبو نواس مثلاً من غلاة الشعوبية وله بيت شهير في هجاء العرب أو الشعراء العرب يقول:

قُلْ لمنْ يبْكي على رَسْم درس

واقفاً - ما ضَرّ لو كان جلسْ

وهذا البيت يسخر من ظاهرة البكاء على إطلال بيوت الأحبة والوقوف عندها طويلاً فيقول أبو نواس: بدلاً من التعب والإرهاق والبكاء واقفين. لماذا لا يبكي هؤلاء على الأطلال وهم جالسون؟ والحق أن هذه الأقوال الشعوبية كلها فيها كثير من الصواب - لأن العرب استغرقتهم العصبية وسيطرت عليهم القبلية والانفعال - وما سماه القرآن الكريم «حمية الجاهلية».. فكانوا قوم طعان ولعان ولم يكونوا قوم روية وكياسة وفطنة - ومعجزة الإسلام الأكبر أو الكبرى هي ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة الجافة والانفعالية والمندفعة، ولو أنه صلى الله عليه وسلم ظهر في بيئة رغدة وناعمة ما كان في الأمر معجزة - وفي هذه البيئة بناسها وتضاريسها، حيث التجهم والعبوس والحروب والاقتتال يظهر نبي الرحمة، ويقول له ربه «فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك» - فهو صلى الله عليه وسلم، لين برحمة الله وليس نتاج بيئة رحيمة هادئة وادعة.. حتى تأليف قلوب الأوس والخزرج في المدينة والقبائل المتصارعة من حولها كان معجزة ربانية بحتة (... لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ...)، «سورة الأنفال: الآية 63».