كوريا الشمالية تتحدى وتؤكد عدم تغيير سياستها النووية في 2018

سيؤول (د ب ا)

قالت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية، أمس السبت، إن بيونج يانج ستواصل تعزيز قدراتها النووية في المستقبل، معلنة أنها قوة نووية «لا تقهر» و«مسؤولة».

ونقلت قناة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قولها «إن كوريا الديمقراطية، وهي دولة استراتيجية جديدة وقوة نووية لا يمكن إنكارها، تعلن: لا تتوقعوا أي تغيير في سياستها، وأنه لا يمكن تقويض كيانها بوصفه قوة لا يقهر، فيما وصفته بتقرير مفصل بعنوان «لا قوة يمكن أن تكون لها اليد العليا على الاستقلال والعدالة». يذكر أن الاسم الرسمي لكوريا الشمالية هو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وركز تقرير الوكالة الكورية الشمالية إلى حد كبير ما ادعت بيونج يانج تطويرها الناجح لأسلحة جديدة بما في ذلك صاروخ عابر للقارات قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وقال التقرير إن «التحركات الأميركية المستمرة ضد كوريا الديمقراطية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وجميع المجالات الأخرى حتى نهاية هذا العام لم تستطع أن تنل حتى للحظة من ثقة كوريا الديمقراطية في انتصار قضيتها»..

وتابع التقرير «أن كوريا الديمقراطية، باعتبارها دولة نووية مسؤولة، ستقود اتجاه التاريخ إلى طريق الاستقلال والعدل الوحيد، والصمود أمام كل العواصف في هذا الكوكب».

تجدر الإشارة إلى أن بيونج يانج أجرت 16 تجربة صاروخية هذا العام، من بينها 11 منذ تولى رئيس كوريا الجنوبية الجديد مون جاى مهام منصبه في مايو. كما أجرت تجربتها النووية السادسة والأقوى حتى الآن في الثالث من سبتمبر. يأتي ذلك رغم كل العقوبات التي يفرضها عليها مجلس الأمن والتي كان آخرها في الشهر الماضي.