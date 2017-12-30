ترامب: يندد باعتقال المتظاهرين



تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017 واشنطن (وكالات) ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة أمس الأول باعتقال متظاهرين في إيران محذرا طهران بأن «العالم يراقب»، في وقت تجددت الاحتجاجات في مدينة مشهد على الضائقة الاقتصادية. وتم اعتقال 52 شخصا خلال تظاهرات أمس الأول في مشهد، ثاني مدن إيران، احتجاجا على التضخم والبطالة. وكتب ترامب على تويتر «تقارير كثيرة عن احتجاجات سلمية لمواطنين إيرانيين سئموا فساد النظام وإهداره لثروات الأمة من أجل تمويل الإرهاب في الخارج». وتابع «يجدر بالحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك الحق في التعبير عن أنفسهم.. العالم يراقب». وينتقد الرئيس الأميركي بشكل متكرر إيران منددا بـ«نظام متعصب» وبالاتفاق النووي الموقع بين الدول الست الكبرى وطهران والذي رفض الإقرار بالتزام طهران به. من جهتها قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان أمس إن «القادة الإيرانيين حولوا دولة مزدهرة ذات تاريخ وثقافة غنيَين إلى دولة مارقة تصدّر أساسا العنف وسفك الدماء والفوضى». وأضافت أن واشنطن «تدين بحزم اعتقال متظاهرين سلميين». وتابعت «نحض كل الدول على أن تدعم علنا شعب إيران ومطالبه بالحقوق الأساسية وبإنهاء الفساد». واستشهد البيان بوزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي أعلن أمام الكونغرس في 14 يونيو أن واشنطن تدعم «العناصر التي ستقود في إيران إلى انتقال سلمي للحكم» مؤكدا أن «هذه العناصر موجودة». وأشارت الولايات المتحدة مرة جديدة إلى دور إيران في المنطقة حيث تتهم طهران ب«زعزعة الاستقرار» في المنطقة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز أمس «هناك معلومات كثيرة عن احتجاجات سلمية لمواطنين إيرانيين سئموا فساد النظام وهدره ثرواته من أجل تمويل الإرهاب بالخارج».