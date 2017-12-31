القمع يتزايد وناشطون يتوقعون تواصل المواجهات

طهران (وكالات)

نشر ناشطون مقاطع وصوراً عبر مواقع التواصل تظهر عناصر الأمن وميليشيا الباسيج وهي تلقي القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، كما تنهال عليهم بالضرب بالعصي والهراوات لمحاولة تفريقهم، لاسيما الطلبة والمحتجين، الذين تجمعوا أمام مدخل جامعة طهران وساحة «انقلاب» وتقاطع «ولي عصر». ومازال طلاب جامعة طهران المنتفضين محاصرين يهتفون داخل الحرم الجامعي بشعارات «ارحل يا خامنئي» و«الموت للديكتاتور» و«لعبة الإصلاحيين والأصوليين انتهت»، وسط صراخ أحد الطلبة بأن الأمن بدأ يطلق الرصاص الحي نحو الشبان. كما طوقت قوات الشرطة والأمن مظاهرات عارمة في ساحة «انقلاب» وسط العاصمة طهران، وضربت المتظاهرين بقسوة، حسبما تظهر مقاطع الفيديو. إلى ذلك، هاجمت قوات الأمن المحتجين في مدينة أصفهان وسط البلاد، وهم يهتفون: «سيد علي اعذرنا.. يجب أن تغادرنا». وفي كرمانشاه غرب البلاد، هاجم المتظاهرون سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي بعد ما قام عناصر الأمن باعتقال عدد من المحتجين.

واستمرت الدعوات للخروج في الشوارع مساء أمس في عدد من المدن. ويرى ناشطون إيرانيون أن هذه الاحتجاجات العفوية ستتواصل وتدل على استياء وسخط الشارع الإيراني بكل مكوناته من نظام يبدد أموالهم في دعم الإرهاب والحروب الطائفية الإقليمية على حساب الفقر والحرمان وفقدان أبسط متطلبات العيش الكريم لشعبه.