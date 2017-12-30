ترامب يدين الهجوم على الكنيسة



تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017 القاهرة (د ب ا) أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضامن بلاده الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب. وقالت الرئاسة المصرية في بيان الليلة قبل الماضية، إن السيسي تلقى اتصالًا هاتفياً من ترامب «أعرب خلاله عن خالص التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان». وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس الأميركي «أكد تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب». وقال راضي إن السيسي أكد «ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه من جذوره».