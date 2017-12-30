مع اندلاع الثورة.. تأسيس "الحملة العالمية لمناصرة ثورة الشعوب غير الفارسية في إيران"

لندن

عقد صباح، اليوم السبت 30 ديسمبر 2017 في العاصمة البريطانية، لندن اجتماع موسع لممثلي المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية بشأن الأحداث المتسارعة في جغرافية إيران السياسية، حيث تابع العالم المظاهرات والاحتجاجات الشعبية بالمدن الكبرى فيما تعرف بجغرافية إيران السياسية خلال اليومين الماضيين رغم البطش والقمع المستمر للنشطاء السياسيين من قبل سلطات الاحتلال الفارسي الغاشم. إلا أن الثورة لم تخمد.

وزاد الحراك الجماهيري المناهض لحكومة الاحتلال الفارسي من قبل الشعوب غير الفارسية في عدد من المدن منها مشهد ونيشابور ويزد وغيرها.

وتوسعت رقعة الاحتجاجات والمظاهرات ورفع سقف مطالب المتظاهرين العادلة في إسقاط النظام من أجل العيش الحر الكريم ونيل الحقوق الإنسانية.

وقد دعت القوى الثورية للشعوب غير الفارسية جماهيرها إلى الاستمرار في تصعيد المظاهرات والاحتجاجات المنتظمة في كل المدن ودعت شبابها في الداخل إلى الانضمام الفوري للفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وتنظيم أنفسهم والحضور في المظاهرات التي تقام في المدن للشعوب غير الفارسية بالزي التقليدي ورفع اللافتات الوطنية التي تدل على مطالب الشعوب غير الفارسية في التحرر والخلاص من الاحتلال الفارسي حتي إسقاط النظام الإرهابي القمعي الحاكم على رقاب الشعوب غير الفارسية واستبداله بنظام ديمقراطي تعددي يضمن للمواطن الفارسي حقوق المواطنة وفق القوانين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع حصول الشعوب المحتلة على حقوقها الوطنية والإنسانية وحقها في تقرير المصير في جغرافية إيران السياسية.