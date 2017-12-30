«المدرس والمسرح» تمارين وبطاقات للمعلّمين



تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017 الشارقة (الاتحاد) صدر عن منشورات الهيئة العربية للمسرح، ضمن سلسلة دراسات، الكتاب رقم (38) والذي حمل عنوان «المُدرس والمسرح تطبيقات وتمارين مسرحية خاصة بالمدرس»، لمؤلفه أحمد الفطناسي من المغرب، والذي يشكل مرجعاً أساسياً للمسرحيين العرب وللمؤطرين، خاصة المنشغلين بمجال «تدريسية المسرح»، وفي جوانب تتعلق بتنمية المهارات الخاصة بمجال المسرح المدرسي. يأتي الكتاب ضمن تنمية وتطوير المسرح العربي الذي وضعت استراتيجيته الهيئة العربية للمسرح، وخصصت سنتين من عشر سنوات هي عمر خطة العمل، لتأهيل المدرسات والمدرسين، لأن كل الدراسات أكدت أن الحلقة الأضعف في هذا البناء، هي ندرة المدرس المؤهل.وقد استطاع المسرحي المغربي أحمد الفطناسي أن يغني محتوى مؤلفه بالتمارين والبطاقات العلمية التي تلزم المدرس في عمله، ليكرس الجهد في خدمة المدرس الذي يتمكن من خلال هذه البطاقات والتمارين، تقديم الأفضل للطالب.