لندن (أ ف ب)

ضمت القائمة التقليدية للمكرمين من الملكة اليزابيث الثانية، والتي نشرت أمس الأول، كما في كل عام عشية رأس السنة، مجموعة أسماء لشخصيات بارزة بينها عازف الدرامز السابق في فرقة «بيتلز» رينجو ستار ومغني فرقة «بي جيز» باري جيب ونائب رئيس الوزراء السابق نك كليج.

ومن بين الشخصيات التي ستنال التكريم أيضاً الممثل هيو لوري المعروف بدوره في مسلسل «دكتور هاوس»، والراقصة المحترفة دارسي بوسل ومغني الراب ويلي، كذلك شملت تكريمات الملكة اليزابيث الثانية الكثير من الأشخاص المغمورين، بينهم معمران تخطيا سن المئة وشابة في سن الثامنة عشرة هي لوسيا لي، تقديراً لالتزامها في قضية وهب الأعضاء.

وقد نال رينجو ستار (77 عاماً)، واسمه الحقيقي ريتشارد ستاركي، رتبة الإمبراطورية البريطانية عام 1965، ومن المقرر رفعه إلى رتبة فارس تقديراً للخدمات التي قدمها للموسيقى، ليسير بذلك على خطى زميله في «بيتلز» بول ماكارتني الذي نال هذا التكريم عام 1997. وعلق رينجو ستار، قائلاً «من دواعي الشرف والسرور أن أحظى بتقدير من أجل الموسيقى وعملي الخيري».كذلك سيرفع باري جيب، الذي يحمل أيضاً رتبة قائد في الامبراطورية البريطانية، إلى رتبة فارس تقديراً لخدماته للموسيقى ولأعماله الخيرية، كما نال نك كليج، نائب رئيس الوزراء في حكومة ديفيد كاميرون بين 2010 و2015، رتبة فارس تقديراً «لخدماته للسياسة والعامة»، وفي المجموع، شملت تكريمات الملكة اليزابيث الثانية لمناسبة رأس السنة 1123 شخصاً بينهم 70% تقديراً لعملهم في خدمة مجتمعاتهم المحلية.