«الريدز» يفلت من كمين ليستر بثنائية صلاح

لندن (أ ف ب)

أتخم تشيلسي شباك ضيفه الجريح ستوك سيتي بخماسية نظيفة، في المرحلة الحادية والعشرين من بطولة إنجلترا التي شهدت مواصلة المهاجم المصري محمد صلاح تألقه في صفوف ليفربول، ليقوده إلى الفوز على ليستر سيتي 2-1.

على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية، واصل تشيلسي عروضه القوية في الآونة الأخيرة، وأكرم وفادة ستوك سيتي بخماسية نظيفة، بينها ثلاثية في الدقائق الـ23 الأولى.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكراً بعد مرور ثلاث دقائق بكرة رأسية لمدافعه الألماني أنطوني روديجر، مستغلاً كرة عرضية.

وسرعان ما أضاف لاعب الوسط داني درينكووتر الهدف الثاني عندما سيطر على الكرة وأطلقها بحرفنة من مشارف المنطقة في الزاوية البعيدة (9)، مسجلاً باكورة أهدافه في صفوف الفريق الذي انتقل إليه قادماً من ليستر سيتي مطلع الموسم الحالي.