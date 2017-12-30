فريق شحن آل مكتوم بطلاً لكأس مدير جمارك دبي

دبي (الاتحاد)

توج فريق شحن آل مكتوم بلقب بطولة كأس مدير جمارك دبي لكرة القدم، في نسختها الثانية، بعد فوزه على فريق مركز جمارك حتا 4-2 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على ملعب معهد دبي القضائي في ختام التظاهرة الرياضية التي شهدت مشاركة 8 فرق، مثّلها 80 لاعباً من إدارات وأقسام جمارك دبي.

حضر الحفل الختامي والمباراة النهائية، أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، ومحمد المعيني، مدير إدارة المراكز الجمركية البرية، ويوسف عزير مبارك، رئيس لجنة الأنشطة الاجتماعية والرياضية بالدائرة، وأحمد عبدالله الدليل، وسهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق في «تعاونية الاتحاد». وعقب انتهاء المباراة، قام مدير جمارك دبي بتسليم فريق شحن آل مكتوم كأس البطولة والميداليات الذهبية، وسط أجواء احتفالية وفرحة غامرة، أما عن بقية جوائز البطولة، فقد جاء فريق مركز حتا في المركز الثاني، بينما حصل فريق إدارة تقنية المعلومات على كأس لقب الفريق المثالي، وفاز أحمد بشر لاعب فريق شحن آل مكتوم بلقب أفضل لاعب بالبطولة، ومحمد خالد التميمي من الفريق نفسه بلقب أفضل حارس مرمى، بينما ذهب لقب هداف البطولة للاعب علي حسن من فريق الساحلية.