دبا يقسو على الجزيرة بثلاثية «باتو» وفتوحي

دبا(الاتحاد)

حقق دبا فوزا كبيرا على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب دبا، ونجح دبا في السيطرة على مجريات اللقاء بشكل تام، واستغل البرازيلي كاميلي مدرب الفريق اعتماد الجزيرة على تشكيلة من الشباب بسبب الغيابات الكثيرة.

وسجل أحمد راشد «باتو» هدفين في الدقيقتين 48 و61 فيما سجل المغربي إدريس فتوحي الهدف الثالث في الدقيقة 82، أما هدف فخر أبوظبي الوحيد فجاء بتوقيع البرازيلي رومارينيو.

وسيطر دبا على مجريات الشوط الأول بفضل خبرة لاعبيه، وفي مقدمتهم المغربي إدريس فتوحي وياسين البخيت، وكذلك ديالو في المقدمة، وكان أصحاب الأرض هم الأكثر خطورة على مرمى فخر أبوظبي في أكثر من مناسبة.

وفي المقابل اكتفى الجزيرة بمحاولة إيقاف خطورة لاعبي دبا من خلال الثنائي محمد جمال وعيسى العتيبة في وسط الملعب، أو في الخط الخلفي بقيادة المخضرم محمد عايض، وعانى فخر أبوظبي العديد من الغيابات سواء بسبب الانضمام للمنتخب الوطني، الذي يشارك في كأس الخليج حاليا بوجود علي مبخوت وفارس جمعة وأحمد العطاس ومحمد فوزي ضمن صفوف الأبيض، أو بسبب الإصابات، حيث يعاني الحارس المخضرم علي خصيف من الإصابة التي كانت قد لحقت به خلال مونديال الأندية، وتحديدا في اللقاء التاريخي أمام ريال مدريد الإسباني.